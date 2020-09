Stefano Di Martino ha dimenticato Belén. Ecco con chi ha passato la notte

Fa ancora parlare di sé l’instancabile tombeur de femmes Stefano De Martino. Come non bastassero i gossip di cui è stato protagonista per tutta l’estate, il ballerino torna sulle prime pagine con un nuovo amore, o si potrebbe dire con un ritorno di fiamma

Fa ancora parlare di sé l’instancabile tombeur de femmes Stefano De Martino. Come non bastassero i gossip di cui è stato protagonista per tutta l’estate, il ballerino torna sulle prime pagine con un nuovo amore, o si potrebbe dire con un ritorno di fiamma? Questa volta non ci entrano niente Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Le due donne fino a poco tempo fa sono state nell’occhio del ciclone per via di un possibile trio con De Martino. Secondo questa vera bomba gossip sganciata da Dagospia a luglio, la conduttrice romana e l’ex ballerino di Amici erano finiti in una tresca clandestina quando De Martino era ancora sposato con la modella argentina. De Martino ha sempre smentito la notizia, parlando di dicerie, e così lo ha fatto anche Alessia Marcuzzi di recente, dopo essersi presa una bella pausa di silenzio in modo che la bomba si sgonfiasse naturalmente. “Surreale”, ha detto Marcuzzi sabato scorso nello studio tv di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove ha rotto il silenzio per la prima volta negando la storia. E proprio all’indomani dell’intervista di Marcuzzi, la bellissima Belén Rodriguez festeggiava il suo compleanno in una festa molto intima, con tutta la sua famiglia e gli amici più stretti. Tra cui ci sarebbe anche il suo nuovo amore, Antonio Spinalbese, parrucchiere di Coppola. Il hair-stylist di 26 anni – dieci in meno dell’argentina – non si è mai sottratto ai baci di Belén durante la festa.

E in tutto questo, l’ex Stefano Di Martino sembra che voglia rimediare agli amori perduti tornando a vecchie fiamme. Dopo essere stato lasciato da Belén Rodriguez, e dopo le smentite sulle indiscrezioni con Alessia Marcuzzi, il ballerino è corso dall’influencer Gilda Ambrosio, che aveva già frequentato dopo che il suo matrimonio con Belén era naufragato per la prima volta. Un riscoppio di passione per Ambrosio e Di Martino? I due hanno avuto una relazione praticamente ufficiale tra il 2017 e il 2018, dopo quella prima pausa con l’argentina che sarebbe destinata a ripetersi. E ora a guardare le foto uscite sul settimanale Oggi, sembra che i due abbiano trascorso una notte in zona Mecenate a Milano per poi andare a casa di lei all’alba.