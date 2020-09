Sono mesi ormai che i fan sospettano che Emma Stone si sia sposata in segreto con il suo partner Dave McCary. Ora però, dopo che la coppia è stata paparazzata a Los Angeles, ai followers è nato un altro dubbio

Sono mesi ormai che i suoi fan sospettano che Emma Stone si sia sposata in segreto con il suo partner Dave McCary . L’attrice statunitense, che nel 2017 ha vinto l’Oscar di miglior attrice per la sua interpretazione nel film pluripremiato La La Land, non si pronuncia ma nei giorni scorsi i paparazzi hanno immortalato la coppia che passeggiava tranquilla a Los Angeles. E sull’anulare sinistro dei due innamorati, si vede quella che potrebbe essere la prova delle nozze avvenute: entrambi indossano due anelli d’oro, che potrebbero essere le fedi nuziali. E le foto dei giorni scorsi non sono l’unica traccia del matrimonio segreto. Già lo scorso maggio, durante una conversazione della Stone su YouTube con l’attrice Reese Witherspoon, i fan hanno notato la fede d’oro all’anulare sinistro della star. Ora però le voci si fanno più insistenti e parlano anche di una probabile gravidanza, che però la Stone non conferma. Ma nelle foto scattate dai paparazzi a Los Angeles, si vedrebbe un bel pancione. E da allora i fan sono sicuri che la gravidanza è più che certa, e che la conferma dovrebbe arrivare dalla stessa Stone tra non molto. Negli scatti, l’attrice 31enne, in compagnia di David McCary, indossa una tuta marrone e una camicia bianca sotto, che sembra nascondere la gravidanza. Anche se i vestiti sono relativamente larghi, le sue foto del profilo mostrano una protuberanza sospetta che fa ben pensare a un bebé in vista. Mentre era molto concentrata a chiacchierare, la coppia non si è accorta della presenza dei fotografi. I due giovani sposi hanno quindi continuato a camminare, sempre indossando le mascherine chirurgiche. Per ora non c’è nessuna conferma da parte di nessuno dei due. Ma ora non c’è che attendere che, prima o poi, il “pancione” diventi inconfutabile.