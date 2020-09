Paura per Fedez: cade e si fa male giocando a basket

Quello che doveva essere un gioco tra amici potrebbe essersi trasformato in una seccatura per Fedez. Il rapper milanese, mentre giocava a basket tra amici, è caduto rovinosamente e si è fatto male.

Quello che doveva essere un gioco tra amici potrebbe essersi trasformato in una seccatura per Fedez. Il rapper milanese, mentre giocava a basket tra amici, è caduto rovinosamente. La diagnosi? L’ha data suo figlio, il piccolo Leone, che è sicuro che il papà non si è rotto niente. Ma Fedez è comunque costretto a un riposo forzato. Infatti la caviglia è molto gonfia e il piede gli fa male. Potrebbe trattarsi di una semplice slogatura, sperando che il piccolo Leo abbia ragione e che non ci siano rotture o effetti più gravi. Stava andando tutto bene per il marito dell’amatissima Chiara Ferragni finché qualcosa non è andato storto.

Fedez partecipava ad un incontro di basket, e riusciva anche a dare prova di una discreta abilità, segnando molti punti. Però a un certo punto, come si vede nel video postato su Instagram, il player dilettante salta e, nel tornare a terra, non poggia bene il piede, che si piega di un lato. Il risultato: partita sospesa e fortissimo dolore per Fedez, che è stato portato fuori dal campo, dove ha ricevuto le prime cure. Fedez è poi tornato infortunato – e sfortunato – a casa, dove però ha ricevuto tutte le coccole di suo figlio Leo. Nel video postato su Instagram, si vede chiaramente la caviglia gonfia, soprattutto quando comparata con l’altra caviglia. Ora sarà da vedere se oltra alla diagnosi fatta dal piccolo Leo, Fedez deciderà di affidarsi anche a un medico.