Elisabetta Gregoraci al centro dell’attenzione dalla sua entrata nella casa del GF Vip. Continuano le accuse a distanza tra lei e l’ex marito

Come avevamo ampiamente pronosticato, è stata la showgirl ad oggi la vera protagonista assoluta di questo inizio del Grande Fratello Vip. Le bordate che si sta scambiando con l’ex marito Flavio Briatore stanno scatenando i follower del web. Ma anche i telespettatori e i fan. Nate come spesso accade in queste situazioni, due fazioni, che prendono le parti dei due personaggi arrivati allo scontro frontale. E’ stata lei ad accendere la miccia delle polemiche una volta entrata nella casa del GF. Con le risposte dell’imprenditore ed ex manager della Formula Uno che non sono tardate ad arrivare. Adesso lo scontro è arrivato ai massimi livelli, con il flirt della showgirl con Pierpaolo Petrelli che contribuisce ancor di più a rendere incandescente l’atmosfera. Quando si parla di personaggi pubblici si sa che entrano nelle discussioni anche elementi della televisione. Con i dibattiti nei salotti del gossip che si accendono con le discussioni che diventano anche accese. Ma è stato Francesco Chiesa Soprani a rendere incandescenti queste ore, con delle dichiarazioni al settimanale “Nuovo” che ha aggiunto ulteriore pepe alla già piccante situazione don il duello a distanza tra i due.

Soprani afferma di essere stato il manager della ex moglie di Briatore

Elisabetta Gregoraci protagonista di questa fase iniziale del Grande Fratello Vip. La questione del flirt con Pierpaolo Petrelli sta quasi finendo in secondo piano. Di storie come quella che sembra stia per nascere tra i due se ne sono viste a centinaia della casa del Gf. Ci sono in ogni caso tantissimi fan dei due che sperano che scatti al più presto la scintilla tra i due. Ma a tenere banco in queste ore è ovviamente la querelle tra la showgirl e l’ex marito. Le dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani acceso ulteriori polemiche. Il manager della showgirl dal 2005 al 2007, non ha avuto belle parole nei confronti della Gregoraci “Prima di parlare degli altri si guardi allo specchio e pensi a chi è realmente lei” la prima bordata. Poi la seconda: “Con me ha avuto un flirt, più intimo che sentimentale”. Poi la stoccata definitiva: “Non era interessata a lui come uomo, ma solo a lui in quanto Flavio Briatore”. Accuse fortissime da parte del suo presunto ex agente, che getta benzina sul fuoco su una difficile situazione che sta evolvendo in queste ore. Ci sarà di sicuro una presa di posizione forte da parte della diretta interessata a queste dichiarazioni. Che potrebbe essere messa al corrente di quanto sta accadendo all’esterno della casa del Grande Fratello Vip anche durante il gioco. Quindi a partire dalle prossime puntate ci potrebbero essere degli argomenti bollenti da trattare.