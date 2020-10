Simona Ventura ha postato una foto su Instagram che ha descritto la sua partecipazione a quello che è stato definito il matrimonio più atteso

Se ne parla ormai da giorni, non solo sui giornali ma anche in televisione e sul web. Tanto che la celebre conduttrice torinese non ha potuto fare a meno che scrivere un post pubblico sull’argomento. Che l’ha vista protagonista in diretta insieme a Giovanni Terzi. Ovviamente stiamo parlando del matrimonio di Elettra Lamborghini ed Afrojack. Che si è tenuto sabato scorso in una splendida tenuta sul lago di Como. Tantissimi i partecipanti del mondo della musica e dello spettacolo. Un evento mondano che ha avuto una cassa di risonanza pazzesca, oltre che un seguito mediatico non indifferente. Come detto anche la conduttrice ed il compagno hanno avuto la possibilità di vivere in diretta quello che è stato definito da giorni come il matrimonio del momento. Perché si sa che Elettra Lamborghini resta uno dei personaggi pubblici più amati del momento. Che riesce ad attirate l’attenzione di migliaia di utenti della rete ogni volta che si presenta in pubblico. Proprio per questo motivo Simona Ventura, dal suo profilo Instagram, ha voluto lanciare un messaggio alla coppia che ha coronato il sogno della vita sabato scorso. Il messaggio della conduttrice è di sicuro carico di emozione per la partecipazione all’evento: “Sono stata davvero felice ed orgogliosa di aver partecipato insieme al mio @terzigio ❤️ ad un matrimonio così bello! Grazie ad @elettramiuralamborghini e @afrojack, vi auguro tutta la felicità che meritate! Quanto amore c’è in voi, lo abbiamo respirato in ogni istante”. In attesa del loro matrimonio, la coppia ha voluto così ribadire agli sposi l’orgoglio di aver potuto partecipare ad un eventi così importante, che ha emozionato non solo i partecipanti ma anche tutti i fan che stravedono per Elettra ed Afrojack.