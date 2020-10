Elettra Lamborghini si è sposata lo scorso sabato ma alla cerimonia, ritenuta “perfetta” dagli invitati, non era presente la sorella Ginevra. Che ha spiegato le ragioni di questa assenza

Elettra Lamborghini è stata la regina del weekend senza alcun dubbio. Il suo matrimonio con il dj Afrojack nella meravigliosa location di Villa Balbiano sul lago di Como è stato l’argomento più chiacchierato dello scorso fine settimana. A coronare il sogno della cantante bolognese in un evento, stando ai racconti degli invitati, ineccepibile, c’è stato un centinaio di persone tra parenti e amici intimi. C’era un solo neo, se così la possiamo chiamare, nella cerimonia: l’assenza della sorella maggiore Ginevra Lamborghini, su cui si è molto parlato nei giorni che hanno preceduto il matrimonio. Le cause di questa assenza sono rimaste segrete fino a poco fa. Infatti non si sapeva se Ginevra non ci era voluta andare, o se semplicemente non era stata invitata. Ma ora il mistero, che ci ha tenuti vigili in tutti questi giorni, si dipana. “Avrei voluto esserci anch’io”, ha confessato Ginevra, che ha spiegato su Instagram di non essere stata invitata al matrimonio della sorella minore, ammettendo, con gran coraggio, la propria delusione. Con molto coraggio e con poche parole. Non sarà certo facile per lei inoltrarsi in un argomento così delicato che sembra aver origine in profondi dissidi famigliari. Cosa avrà mai portato Elettra a decidere di non invitare la sorella maggiore? Si chiacchiera che tra loro non corre buon sangue, però non si pensava che i malintesi potessero arrivare a tal punto.

E la neo sposa, anche senza fare nomi, rivendica la sua scelta e non sembra per niente pentita di non aver invitato Ginevra. Al settimanale Chi, Elettra Lamborghini ha detto: “Eravamo in pochi, ma buoni. Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”. E come dare torto all’autrice di “Musica, il resto scompare”?