Francesco Bettuzzi racconta a Barbara D’Urso la verità sulla sua storia con Elisabetta Gregoraci

Da non perdere l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Tra i tanti interessanti argomenti di cui è parlato, non poteva mancare lei, la diva Elisabetta Gregoraci. Di questi tempi, non passa giorno senza che non esce un gossip sul suo conto. D’altronde l’ex di Briatore è sempre una fonte d’ispirazione per quanti seguono con passione tutte le notizie dello spettacolo. L’ultimo gossip che vede protagonista Gregoraci sarebbe il presunto tradimento a Flavio Briatore. E proprio di un rivelazione sul loro matrimonio la D’Urso ha parlato con Francesco Bettuzzi, l’ex pilota con il quale la showgirl avrebbe tradito il potente imprenditore.

Tutto è cominciato da una soffiata del paparazzo Maurizio Sorge, che ha raccontato di questo tradimento. Bettuzzi per più di due anni è stato paparazzato con Gregoraci. Ma ora che le voci sul suo conto si sono fatte più insistenti, lui ha deciso di parlare, e ha accettato di collegarsi con la D’Urso. L’ex pilota ha smentito gli ultimi gossip, e ha voluto far chiarezza su quanto realmente accaduto. Non c’è stato alcun tradimento, ha detto Bettuzzi, che avrebbe di fatto conosciuto Gregoraci nel 2014. L’occasione sarebbe stata una cena tra amici in comune, e lì potrebbe essersi creato un certo feeling tra i due. Ma la storia tra i due è nata solo dopo che la modella calabrese aveva già avviato la pratica per divorziare dal Marito. Vale a dire, nel 2017. E i due sono rimasti tanto in contatto perché la showgirl era stata scelta come testimonial di un’azienda di cui Bettuzzi era socio. Nel 2017 è scattata la prima cena insieme a Parma. E da lì il resto è storia. Una storia tenuta, per il bene della ex coppia, molto lontana dai riflettori. Ma che è finita, come l’amore, nel 2019.