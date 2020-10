Temptation Island, le anticipazioni: tradimenti e falò di confronto  

Colpi di scena e falò di confronto: è l’appassionante Isola delle Tentazioni che, nella sua quarta puntata, promette di essere bollente. Cosa rivelano le Anticipazioni

Colpi di scena e falò di confronto: è l’appassionante Isola delle Tentazioni che, nella sua quarta puntata, promette di essere bollente. Le anticipazioni infatti rivelano il faccia a faccia tra Serena e Davide, che è una delle coppie di cui – decisamente – si parla di più nella nuova edizione del reality. Siamo già alla quarta puntata dell’ottava edizione di Temptation Island. Ma dalle Anticipazioni, possiamo aspettarci altri imprevisti. Intanto Alberto e Speranza si trovano in un cul de sac. La ragazza dovrà infatti decidere se chiedere il falò di confronto finale, oppure se lasciar perdere. A maggior ragione dopo tutto quello che ha detto e fatto il suo compagno. Alberto non sembra avere molti pensieri per Speranza, mentre invece è totalmente preso dalla tentatrice Nunzia. Certo, non che non si senta in colpa, come ammette, ma questo cambia ben poco le cose.

Ma Alberto e Speranza non sono l’unica coppia che scoppia. Anche Serena e Davide non se la passano bene. E pensare che erano arrivati sull’Isola proprio per migliorare alcuni aspetti della loro relazione, ma sembra che sta andando alla deriva. Davide è infatti troppo geloso e possessivo nei confronti di Serena, e questo non fa ben sperare per il futuro del loro rapporto. Ora ci sarà da vedere se Serena si presenterà al falò o proseguirà nella sua conoscenza di Ettore, il bel single che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Ora ci saranno i video, e tanti aspetti non proprio facili dei rapporti potrebbero emergere trasparenti come l’acqua. Non sarà facile affrontare quanto verrà fuori dalle riprese, che potrebbero provocare delle reazioni fortissime. I fidanzati e fidanzate presenti al villaggio potrebbero perdere per sempre i loro amori. Ma vedremo quali reazioni provocheranno i video.