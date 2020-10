Ares Gate e lo scandalo dei finti gossip. Adua Del Vesco: “un vero sistema”

Inventarsi tutto pur di fare ascolto: dai finti fidanzamenti alle notizie lanciate per aumentare l’audience. Secondo Del Vesco, si tratterebbe di un vero e proprio sistema

C’è di tutto dentro a questo opaco sistema, dai finti fidanzamenti alle notizie lanciate per aumentare l’audience. Perché secondo la concorrente del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco, di questo si tratterebbe: un vero e proprio sistema, un modo sistematico di spingere le carriere di alcuni personaggi dello showbiz, da parte delle loro agenzie. Uno degli attori coinvolto in questo sistema, che ha dovuto mentire per tanti anni, sarebbe proprio Gabriel Garko, che settimane fa ha fatto un indimenticabile coming out nella casa del Grande Fratello, facendo emozionare i concorrenti e i telespettatori. Ma forse nel fare quella emozionante dichiarazione, Garko potrebbe aver scoperchiato una vera scatola di Pandora. Tutto fa credere che sia proprio così, ma nel suo Live non è la d’Urso, l’amata presentatrice ha cercato di capire il funzionamento di questo malefico sistema, e chi ne fossero le persone coinvolte. E ha ricevuto negli studi del programma Enrico Lucherini, ufficio stampa della Ares. Che è bene ricordare, è l’agenzia di produzione coinvolta nello scandalo “Ares Gate”, e anche origine di molti attori – tra cui Gabriel Garko, Massimiliano Morra e Adua del Vesco. Lucherini è un famoso press agent che, a suo tempo, si inventava i gossip su Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Ma Luccherini ha sostenuto di non essere dietro ai gossip della finta relazione tra Garko e Del Vesco. “Non sono stato io a crearlo”, si è difeso.

Anche Brando Giorgi, attore che ha fatto molte fiction con il capo di Ares Alberto Tarallo, è stato ospite della D’Urso. Ma ha negato che su di lui siano stati costruiti gossip, e ha minimizzato questo “sistema”. “Ho lavorato benissimo con Tarallo, lui non ha mai obbligato nessuno, proponeva soltanto ma le persone erano libere di scegliere”, ha raccontato a Carmelita. Chissà quante cose che leggiamo sui siti di gossip tutti i giorni siano state costruite a tavolini. Un esempio su tutti, la rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi raccontata sui giornali come “gelosia” nei confronti di Del Vesco. Tutta finta. Oggi viene fuori era stata creata ad arte da Lucherini per far parlare la stampa.