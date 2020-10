Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi sbotta contro Alfonso Signorini

L’influencer milanese ha inveito contro gli autori del programma e sarebbe pronto ad andarsene

Animi bollenti al Grande Fratello Vip. L’ultimo fine settimana ha visto non pochi concorrenti coinvolti in battibecchi e litigi. Gli inquilini della casa si sono scambiati non belle parole. E la prova che la tensione sale sempre di più è che anche il mite Enock Balotelli, fratello di Mario Balotelli, si è visto protagonista di una di queste scenate. La vittima di turno è stata Myriam Catania, che ha chiesto al giovane calciatore di ballare. Ma lui non l’ha presa bene e ha avuto una reazione inaspettata: si è indispettito e ha risposto malamente, dicendo di non essere un burattino. Ma quello tra Catania e Balotelli non è stato l’unico momento di fibrillazione. Nella notte, infatti, un altro concorrente ha deciso di sparare a zero contro gli autori del reality show di Alfonso Signorini. A sbottare contro i creatori del GF Vip è stato Tommaso Zorzi, che ha anche minacciato di lasciare definitivamente la Casa. In attesa di capire come andranno le cose nella puntata di stasera su Canale 5, vediamo cosa è successo a Zorzi.

L’influencer si è sfogato stanotte con i suoi compagni di casa, raccontandoli di aver già parlato con gli autori del programma, a cui avrebbe manifestato il desiderio di parlare addirittura con i suoi avvocati per poter andarsene definitivamente. Zorzi se la prende con il modo in cui viene presentato in putata. In altre parole, non gli piace per niente come viene trattato da Signorini, che già in passato lo aveva redarguito in diretta per come aveva reagito al coming out di Gabriel Garko. L’influencer milanese aveva allora scelto delle parole poco carine per parlare dell’attore. Ma Zorzi non vuole essere di nuovo ripreso davanti a tutti. E per questo ha sbottato dicendosi stanco di passare come lo “stronzo di turno”. La regia ha provato ad abbassare il volume all’affermazione di Zorzi, ma ormai la frase era detta. Ora bisognerà vedere come Signorini reagirà stasera all’inveita del concorrente.