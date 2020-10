Gemma Galgani racconta di un incontro focoso a casa sua con Biagio

Gemma Galgani, nella puntata della trasmissione di Maria De Filippi di qualche giorno fa, era stata al centro dell’ennesima lite con Tina Cipollari. Le due donne non si sono mai prese. La loro è stata sin dall’inizio delle apparizioni televisive una antipatia manifesta. Infatti, a parte qualche breve tregua, lo storico programma di Maria De Filippi ha spesso vissuto di momenti di tensione tra la celebre e focosa opinionista e la dama torinese. Ora la dama torinese di Uomini e Donne si sta avvicinando al cavaliere Biagio. È vero che lei non si fida molto delle intenzioni di lui, ma sono tutte da vedere. A quanto pare, stando alle confessioni della Galgani – e che hanno fatto incuriosire la ‘nemica’ Tina Cipollari ma anche Gianni Sperti – la dama ha invitato Biagio a casa sua. E sembra che si siano scambiati molte coccole…

E se la passionalità di Galgani si manifesta nelle continue liti con Tina Cipollari, la dama però ha anche bisogno di amore, che continua a cercare nello studio del dating show più amato dagli italiani. Così la dama torinese sta conoscendo Biagio. Lui si è mostrato molto romantico e passionale. Ma per sfortuna di lei, il cavaliere non sembra intenzionato a concederle l’esclusiva. E quindi sta conoscendo anche altre persone. E a lei, giustamente, qualche dubbio serio è venuto. Biagio si confronta in studio con Maria e Sabina, a cui avrebbe anche regalato un anello.

Gemma, che è sempre coinvolta in una o altra polemica, dice di aver invitato Biagio a casa sua dopo una bella cena trascorsa insieme. Su questo incontro Cipollari ha voluto sapere di più. La risposta della dama? Lei e Biagio si sono scambiati baci e abbracci focosi. Ma lei ha fermato fermato Biagio prima di andare troppo oltre. Questo perché la dama alimenta tanti dubbi sulle reali intenzioni dell’uomo. Che, a quanto pare, ha le idee poco chiare, stando a quanto dice pure Sabrina.