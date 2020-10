Lele Mora e le frasi shock su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Si vede che ha bisogno di quella cosa”

Lele Mora davvero non ha peli sulla lingua. È una vera mina vagante e già giorni fa a Live-Non è la d’Urso si era divertito a sganciare le sue bombe, facendo una rivelazione sorprendente sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. In quella occasione aveva raccontato, non senza generare grande sorpresa negli interlocutori, di avere avuto una storia vera con una attrice molto conosciuta, vantandosi poi di aver “fatto sesso tante volte”. Lui, che si considera un frutto proibito, a quanto pare era molto desiderato da tantissime donne…

E ora la sua lingua appuntita prende di mira Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rispondendo ad alcune domande dei fan, Mora fa delle affermazioni sconcertanti sulla rottura tra i due. Ma parla anche di Antonio Spinalbese, il nuovo e chiacchieratissimo fidanzato della modella.

Dopo che la bellissima showgirl ha messo fine alla sua sofferta relazione con Stefano De Martino, sull’iniziare della stagione estiva, non sono mancati i pettegolezzi e neanche le tante indiscrezioni sulla rottura, piuttosto improvvisa. Lei ha trovato conforto tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, imprenditore campano che ha conosciuto nella meravigliosa Capri, e poi con il parrucchiere Antonio Spinalbese. Con il quale sembra che proceda tutto a gonfie vele, ora che la coppia ha deciso finalmente di vivere il loro amore in piena luce del giorno, dopo un inizio molto discreto.

De Martino invece ha adottato un cane e ha trascorso molto tempo con il figlio Santiago, e poi si è immerso di nuovo nel lavoro. E ora Lele Mora ha detto la sua sull’ex della showgirl argentina. Ora che si sono lasciati, il ballerino di Amici può fare sesso con chi vuole, ha dichiarato Mora a proposito della sua vita privata. Su Belen, è stato un po’ più velenoso, ma non meno illuminato. Ora che lei ha trovato l’amore con Spinalbese, Mora fa la seguente considerazione: “Si vede che ha bisogno di quella cosa che si allunga e si accorcia che sia di De Martino o di qualcun altro, va bene così. L’importante è avere il risultato”. Chissà lui Mora quali risultati avrà avuto nella sua vita privata.