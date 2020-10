Lele Mora è una mina vagante e sul campo di Live-Non è la d’Urso si diverte a sganciare le sue bombe. Raccontando due scoop da capogiro

Nel salotto di Barbara D'Urso, Mora inizia con una rivelazione sorprendente sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il gieffino si trova al centro delle attenzioni da quando è entrato al Grande Fratello Vip. Prima di tutto per le rivelazioni sul Ares Gate, e poi per le confessioni di Adua Del Vesco, che ha deciso di raccontare la verità sul conto del suo ex fidanzato. Giorni fa, dopo essere stata protagonista del coming out di Gabriel Garko, Del Vesco ha fatto capire che anche Morra era gay, e che il suo rapporto con lui era finto, mediatico, alla pari di quello con Garko. Salvo poi tornare indietro sui suoi passi e ritrattarsi. Forse perché, diversamente da Garko, Morra non è pronto a raccontare al mondo il suo orientamento sessuale? O forse, più semplicemente, perché non è gay. E a questo ci crede Lele Mora, che nel salotto di Live-Non è la d'Urso, ha rivelato uno scoop sul passato dell'attore, e ha parlato della sua presunta omosessualità. Omosessualità che Morra ha negato con vemenza, ragione per la quale Del Vesco ha dovuto ritrattarsi. Ma ormai il danno era fatto e la curiosità del pubblico era stuzzicata. Per questo la bomba sganciata da Lele Mora, con tutta probabilità, solleverà il polverone.

Secondo la sua versione dei fatti, Massimiliano Morra ha avuto una storia lunga con un uomo conosciuto, importante, che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. “Ci è arrivato”, dice Mora, che afferma però che l’attore non è gay. “Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico”, sostiene. Per poi raccontare – non senza grandi sorprese – di avere avuto una storia vera con Eva Grimaldi, per circa un anno, rivelando: “Abbiamo fatto sesso tante volte. Io ero un frutto proibito, moltissime volevano stare con me”. E se lo dice Lele Mora…