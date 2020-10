Gf Vip: il ‘consiglio’ di Dayane Mello ad Adua Del Vesco è “scandaloso”. Tante le critiche piovute sulla modella brasiliana nelle ultime ore

Nella casa più spiata d’Italia si ascoltano, al di fuori delle dirette serali con Alfonso Signorini, tanti discorsi tra i concorrenti. Che si lasciano andare anche a particolari delle loro vite private. Tanti se ne sono ascoltati in questi giorni, con le varie storie che hanno colpito i telespettatori. Nelle ore notturne capita di ascoltare anche qualche discorso che può andare su aspetti sessuali o sentimentali dei vari personaggi. Ed è quello che è accaduto nelle scorse ore tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. L’attrice e la modella brasiliana hanno legato molto sin dai primi giorni nella casa. Nella puntata di ieri sera entrambe sono state al centro dell’attenzione per motivi diversi. La modella per aspetti sentimentali, e la sua simpatia per Francesco Oppini. Che nel confronto in confessionale con Alfonso Signorini è stato definito “un vero uomo”. L’attrice è finita invece al centro delle polemiche per una presunta frase detta nei confronti di Massimiliano Morra. “E’ gay” avrebbe detto nel confronti dell’ex compagno, per poi ritrattare tutto. Ore difficili per entrambe, sta di fatto che qualche ora prima della diretta di ieri le due l’avevano combinata davvero grossa. Ed è stata la modella ad innescare le polemiche. Si parlava nella discussione di sessualità da avere con i partner. E nello specifico di sesso orale. La brasiliana avrebbe consigliato all’amica di praticarlo in macchina in autostrada. “Devi fare più pom… al tuo fidanzato, ma fallo in macchina, in autostrada, gli uomini lo adorano”. “L’ho fatto” la replica dell’attrice. “Fallo di più” la pronta controreplica di Dayane. Frasi che sono state definite shock da parte di alcuni spettatori, che si sono detti scandalizzati dai discorsi delle due amiche, auspicando provvedimenti da parte della produzione del Gf Vip. Con le polemiche che sono andate avanti per ore nei confronti della modella e dell’attrice, che non sanno di aver scatenato un putiferio con le loro frasi.