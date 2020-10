Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Myriam Catania all’interno della casa più spiata d’Italia.

E’ stata direttamente Myriam Catania a dichiarare all’interno della casa più spiata d’Italia, che vorrebbe uscire.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Grande Fratello Vip: Myriam Catania “Voglio abbandonare la casa!”

Lei è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, ovvero Myriam Catania e poche ore fa ha fatto una dichiarazione davvero particolare, che ha messo tutti in allarme.

Pochissime ore prima della diretta di ieri sera, Myriam si è lasciata andare ad un pianto a dirotto, dicendo che sente la mancanza delle persone a lei care.

Vicino a Myriam in questo momento delicato per lei, si è avvicinata solamente Guenda Goria, per darle un po’ di conforto e farla riflettere.

La giovane e bravissima attrice Myriam, sente molto forte la manca del figlio e della mamma, e vorrebbe addirittura abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Anche gli altri inquilini, poi, hanno cercato di farla riflettere la giovane Myriam, che sembra forse ripensato a quanto dichiarato in precedenza, ovvero la volontà di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

In questa edizione non sarebbe la prima persona che abbandona, perché in precedenza Flavio Vento ha lasciato la casa dopo solo due giorni di permanenza perché aveva nostalgia dei suoi cagnolini.

Quindi, per il momento, emergenza rientrata, bisognerà solamente vedere se Myriam riuscirà a portare a termine la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, oppure se la mancanza è così forte e deciderà di abbandonare il gioco.

E voi cosa ne pensate, riuscirà Myriam a superare la manca del figlio e delle persone care, oppure deciderà di abbandonare la casa?