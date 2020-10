Antonella Mosetti ‘sfila’ per i fan su Instagram: “Spettacolo meraviglioso”

Antonella Mosetti improvvisa una sfilata in strada per i suoi follower di Instagram: il video mostra un dettaglio che fa il giro del web

La showgirl è attivissima sui social con tanti post che ogni giorno deliziano i suoi ammiratori. Tra interventi in televisione e foto e video su Instagram, è sempre possibile ricevere notizie sulla ex ragazza prodigio di ‘Non è la Rai’. Dalla trasmissione di Boncompagni la sua carriera è stato un crescendo, con gli ammiratori che l’hanno seguita in tutto il suo percorso di crescita. Adesso è un personaggio pubblico che spesso senza peli sulla lingua esprime le proprie opinioni. Nelle ultime settimane è finita al centro delle polemiche per questioni che hanno riguardato l’emergenza Coronavirus. Positività che ha colpito anche lei e qualche amico. Tra questi c’è stato anche Flavio Briatore che la showgirl ha tentato di difendere. Attirando su di sé parecchie antipatie soprattutto per una frase choc condivisa sul suo profilo. Ma Antonella Mosetti è così, spesso irruenta, con un carattere forte e decisa a far sentire la sua voce. Che sia televisione o Instagram poco importa. La sua personalità emerge sempre, così come le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Nelle ultime ore è stata protagonista del web con alcuni video che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti che hanno fatto perdere la testa agli ammiratori. In particolare uno degli ultimi ha evidenziato la sua ironia ma allo stesso tempo un particolare fisico. In strada ha improvvisato una sfilata per i follower. Il jeans stretto ha messo il evidenza il suo lato b che ha fatto impazzire i follower. Che non hanno esitato a commentare quelle immagini che hanno toccato numeri importanti tra visualizzazioni like e commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto. Cosa ne pensate della sfilata particolare che la showgirl ha regalato ai suoi follower?