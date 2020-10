Miriam Leone finisce al centro del gossip per via di una foto pubblicata su Instagram che scatena qualche sospetto da parte dei follower

Non è la prima volta che si parla di una possibile gravidanza per l’attrice siciliana. Che al momento è una delle star del nostro cinema. Impegnata su vari set di film e fiction, riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan ad ogni apparizione pubblica. Anche su Instagram è molto seguita, con i follower sempre pronti a testimoniare l’affetto nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato i follower però hanno notato un particolare che ha fatto sorgere qualche domanda. Bellissima come sempre, la fidanzata di Paolo Cerullo è sembrata diversa rispetto al solito. Il vestito lungo e gli occhiali da sole nello splendido scenario della Costiera Amalfitana, hanno nascosto qualcosa. In effetti un pancino sospetto potrebbe notarsi, con la mano ad accarezzarlo che potrebbe dare il segnale definitivo della sua gravidanza. Ovviamente lo scatto ha confermato quello che si diceva anche qualche settimana fa. Senza però avere una conferma dalla stessa Miriam Leone si potranno fare solo supposizioni. Il sospetto c’è, anche perché a commento della foto c’è stato l’ennesimo messaggio enigmatico dell’attrice. “Un vigneto sul mare, Uno chef bravissimo, la costiera amalfitana

e un luogo che mi ha sorpreso, oltre che per la sua bellezza, anche per l’entusiasmo e la passione dei proprietari. Grazie @giardinidelfuenti. Grazie mare. Grazie mio fotografo #accussì. Ti amo Italia”. Il messaggio ha scatenato la curiosità dei follower, che però si sono concentrati sulla foto che ha fatto sorgere a questo punti più di un sospetto. Nelle prossime ore scopriremo di sicuro quanto di vero possa esserci in queste supposizioni che lasciano ancora parecchi dubbi. Intanto vi proponiamo lo scatto che in questione, che ancora una volta ha ricevuto un successo clamoroso tra like e commenti.