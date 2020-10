Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato l’ironia dei suoi follower per una particolare che non è sfuggito

La conduttrice riesce sempre a provocare reazioni nel pubblico. Che siano positive o negative il risultato è quasi sempre a suo favore, in quanto si parla di lei. Accade in televisione ed anche sui social. Il pubblico quando è lei l’oggetto della discussione si divide. Tra chi stravede per lei in tutto e per tutto e chi invece è un suo detrattore. Vie di mezzo non possono trovarsi. Anche perché tra i sostenitori della conduttrice napoletana c’è chi ne apprezza anche le doti fisiche. A 63 anni è oggettivamente una donna sensuale ed attraente. Che mantiene un fisico asciutto anche grazie ad ore di allenamenti intensi che affronta quotidianamente. Qualche sua uscita televisiva come detto non viene apprezzata, così come qualche post su Instagram. Diciamo subito che Barbara D’Urso è attivissima sui social. Con tanti post che comprendono anche foto e video che attirano l’attenzione del web. Inutile nascondere che stiamo parlando di uno dei personaggi pubblici più seguiti, e che la sua popolarità ha raggiunto numeri da record che la proiettano tra le donne più seguite sul palcoscenico nazionale. Ma questo risultato raggiunto negli anni non le evita qualche accesa critica per dei comportamenti che seguirebbe sui social. Il primo tra tutti sarebbe quello di ritoccare le foto pubblicate su Instagram, per apparire più giovane ed attraente. Tanti i commenti sotto l’ultimo post, che la mostra in piscina ed in costume. Una foto che ovviamente fa riferimento a qualche settimana fa, con il commento: “Oggi piove”. La critica allo scatto pubblicato sotto stavolta è quello di aver allungato troppo le sue gambe. Ed in generale di aver ritoccato anche questa foto. Accuse che sono state respinte per lei dalla maggioranza dei follower che hanno preso le sue difese. Dimostrando grande affetto e stima nei suoi confronti.