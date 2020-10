View this post on Instagram

@francesco_oppini_82 da gran signore difende l’esuberanza secondo lui senza secondi fini e malizia di @dayanemelloreal e ribadisce il suo grande amore per @cristinatomasini . Perché le persone limpide e leali come lui non vedono mai la malizia negli altri. Questo mi rende fiera di lui , anche se avrà’ delusioni perché vede solo il buono negli altri e non non vede cattiveria e strategie . Preferisco vedere la sua grande signorilità e generosità nel vedere sempre il lato positivo negli altri , senza pregiudizi e difendere il suo amore per @cristinatomasini che e’ immenso …❤️❤️❤️❤️