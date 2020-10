Michele Dentice ha subito una vera trasformazione negli ultimi mesi. Ed è stato lui stesso a spiegare questo incredibile cambiamento.

È un Cavaliere di Uomini e Donne, e non è passato inosservato, di certo, al pubblico femminile durante il Trono Over. Stiamo parlando di Michele Dentice. Il personal trainer napoletano ha un sex appeal e un fascino tutto particolare. E non per caso ha conquistato Roberta Di Padua. Chi non si ricorda del romantico bacio scattato fra i due, che ha mandato su tutte le furie Carlotta, che si è evidentemente, ma anche comprensibilmente, molto ingelosita. Ma quando vediamo il fisico da capogiro di Michele Dentice, non possiamo immaginare in quale forma si ritrovasse il bellissimo partenopeo appena pochi mesi fa. Ma ora scopriamo, dopo una foto postata dallo stesso Cavaliere sul suo profilo Instagram, che negli ultimi mesi c’è stato un vero “prima e dopo” nel suo aspetto. Ed è stato lui stesso a spiegare questa incredibile trasformazione. È stata la volontà di rimettersi in forma che lo ha fatto assumere questo nuovo aspetto asciutto, pieno di muscoli, dopo aver vissuto un periodo non sereno della sua vita: “Vedevo ogni giorno tutto nero”, ha detto Dentice.

Il cavaliere ha superato i suoi dubbi e si è deciso a postare la foto di questo periodo decisamente poco tonico: “Con riluttanza posto la foto a sx …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta covid..”, ha scrive Dentice. Che spiega la riluttanza: “Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita, forse uno dei più brutti”. E questo perché per il personal trainer non c’era una cosa, nemmeno una, confessa, che andasse per il verso giusto in quel periodo. “Tutto a rotoli”. Per questo ha sfogato sul cibo. Ma era tutto momentaneo, e ora, cinque mesi dopo, lui ha svoltato. “Ho messo in ordine tutti i pezzi, e adesso vedo tutto positivo“.