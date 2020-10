Vediamo insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo, una nota ex dama di Uomini e Donne si trova in ospedale.

Il programma pomeridiano condotto dalla super amata, Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne è davvero molto seguito, ma qualcosa di particolare è successo ultimamente ad una ex dama.

Vediamo insieme tutte le informazioni che ci sono e come sta.

Uomini e Donne: cosa succede all’ex dama che si trova in ospedale

Il programma Uomini e Donne, va in onda da molti anni, e con il passare del tempo ci sono stati molti protagonisti ad animarlo.

Una tra questi è la ex dama Veronica Ursida che nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie su Instagram, che hanno fatto un po’ preoccupare i suoi ammiratori.

Perché ha dichiarato di aver trascorso l’intera giornata in ospedale, in pochissimo tempo, ovviamente i fan le hanno fatto sentire la loro vicinanza, per aiutarla in questo momento particolare.

Veronica, ha spiegato che sono problemi legati ad intolleranze alimentari, sempre in un video su instagram.

La bella dama, ha lasciato il programma per continuare la conoscenza fuori dallo studio di Maria De Filippi, di Giovanni.

Ma la loro frequentazione procede con alti e bassi, si sono anche lasciati per un periodo, ed al momento sembra che non siano insieme.

Nella giornata di ieri, quindi, la giornata passata all’ospedale era per vedere se è affetta da celiachia, facendo vari esami.

Ha anche spiegato, che in questo momento particolare che stiamo vivendo, è difficile andare in ospedale.

Una volta finita tutto, quando è rientrata a casa si è dedicata a se stessa, prendendosi cura del suo corpo.

E voi seguite il programma condotto da Maria De Filippi? Vi ricordate di Veronica?