Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi mostra la caviglia infortunata: “Non molliamo”

View this post on Instagram

Forza e coraggio… Mai mollare! 💪🏻💪🏻💪🏻 E non mollateci neanche voi! Domani io, la mia caviglia e @todaroraimondo non è che avremo bisogno di voi… di più! Vi ricordo come! Dalle 18.30 andate su tutti i profili di @ballandoconlestelle e CLICCATE sotto la nostra foto: ♥️cuoricino per #instagram e #Twitter e 👍🏻like per #Facebook (i commenti e le emoticon non valgono). Incrociamo le dita e… Grazieee! 🙏 @ballandoconlestelle @milly_carlucci #rai1