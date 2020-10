Elisabetta Canalis incanta i follower: senza l’intimo mostra tutto. “Sei illegale”

Elisabetta Canalis ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha evidenziato un particolare bollente che non è passato inosservato

La showgirl è sempre più una delle protagoniste del web, di Instagram in particolare. Con foto e video infatti riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower che impazziscono per la sua bellezza e le doti fisiche che fanno sognare. A distanza di anni dalle sue ultime apparizioni in televisione, l’ex velina è rimasta nei cuori degli italiani. Che adesso la seguono su Instagram anche dal suo trasferimento negli Usa. Bella e sensuale come sempre, rimane una donna attraente ed in grado di far perdere la testa ai suoi ammiratori. Che come detto non hanno mai smesso di seguirla. Memorabili i suoi post – foto e video – che nelle settimane scorse hanno mostrato il suo fascino, ma soprattutto le sue curve bollenti. Che hanno reso rovente l’atmosfera sulla sua pagina Instagram, con i follower che hanno espresso il loro gradimento a suon di like e di commenti. Insomma, con lei siamo al cospetto di una delle regine del web. Dal suo trasferimento negli Usa, spesso ha mostrato scene di vita quotidiana insieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Bollenti gli scatti mostrati anche durante le vacanze in Sardegna, dove ha mostrato tutta la sua perfezione fisica.

Elisabetta Canalis ha mantenuto nel corso degli anni la sua bellezza estrema che oggettivamente non si può discutere. A 42 anni la bellezza originaria di Sassari ha mantenuto anche un fisico perfetto e tonico. Frutto di un allenamento costante e quotidiano che non ha mai tralasciato. Anche nelle settimane del lockdown ha postato tante foto e video, con gli allenamenti suggeriti ai follower. Che come detto la seguono e non solo dall’Italia. Infatti dalla sua permanenza negli Usa ha scoperto una certa popolarità anche tra gli americani. Che stanno scoprendo il suo fascino e bellezza mediterranea che fa perdere la testa. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stata davvero irresistibile, con le curve in evidenza ed un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Sotto il vestito infatti non ha indossato l’intimo, con il décolleté che è apparso in bella vista. Una foto che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower. E che ha scatenato il web, con lo scatto che in pochissimi minuti ha fatto il pieno di like e commenti. Un numero impressionante di commenti per lei che sono stati alla fine solo complimenti da parte dei fan che l’hanno definita “illegale” per bellezza e sensualità. Nulla di nuovo, insomma, per quello che risulta il suo successo su Instagram non si tratta affatto di andamento diverso rispetto a quello suo solito ed esaltante. Lo scatto bollente lo abbiamo postato sotto, i commenti li lasciamo a voi.