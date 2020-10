Vediamo insieme che cosa è sfuggito ad Elisabetta Gregoraci, sul totale del suo patrimonio, durante la permanenza al Gf vip.

Lei è uno dei personaggi maggiormente interessanti all’interno della casa più spiata d’Italia, stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

GFVIP: Elisabetta Gregoraci si lascia sfuggire la folle cifra del suo patrimonio!

All’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello, succede sempre qualcosa che attira l’attenzione.

Ma tra i personaggi, che stanno facendo maggiormente parlare di se, c’è proprio lei, Elisabetta Gregoraci.

Questa volta, però non è per via della sua particolare amicizia con Pierpaolo, ma per una frase che sta facendo il giro del web.

Si, perché mentre stava mangiando insieme ai suoi coinquilini, le è sfuggito a quanto ammonta il suo patrimonio personale.

Elisabetta era al tavolo, e Dayane parlava di soldi, ovviamente essendo tutto sempre filmato, il dettaglio non è sfuggito ed è iniziato a girare un video con questa affermazione sul web, come possiamo anche leggere sulle pagine di Kontrokultura.

Dayane, giocando, diceva che sarebbe bello avere un milione di euro, e la risposta di Elisabetta Gregoraci, è stata che lei lo ha già e per la precisone sono un milione e duecento mila euro.

Il tutto dichiarato mentre mangia i biscotti e li intinge nel latte, come se nulla fosse successo ed è tutto normale.

In casa, nessuno a detto nulla, ma sul web le polemiche si sono scatenate a più non posso, e chiedono che esca dal gioco, dato che è in nomination insieme a Maria Teresa Ruta, e Dayane Mello.

E voi cosa ne pensate di questa affermazione che ha fatto Elisabetta Gregoraci sul suo, presunto, patrimonio personale?