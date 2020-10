Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Benedetta Rossi, per l’uscita del suo nuovo libro di ricette, il quinto.

Lei è una foodblogger, ed una donna davvero molto amata e seguita per via della sua spontaneità, riesce sempre a far strappare un sorriso a tutti.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi, che tramite il suo profilo social di Instagram, pubblica ricette e non solamente quelle.

Benedetta Rossi confessa: “Si è vero l’ho fatto anche io per il mio libro!”

In questo momento, la super simpatica Benedetta Rossi, ci mostra come si allena in casa, e come fa stancare anche il piccolo Cloud.

Fanno il giro della loro bella casa in campagna, e lei tiene una ciotolina con i croccantini, ed ogni tanto ne da qualcuno a Cloud, così continua a correre con lei.

Un’idea davvero molto geniale, e divertente, che ha strappato un sorriso a tutti, anche in questo momento un po’ particolare.

Come sappiamo, poi, possiamo vedere le ricette fantastiche di Benedetta Rossi, in onda con le nuove puntate di Fatto in casa per voi, che riescono sempre a fare un enorme successo di pubblico.

Ma come tutti i suoi ammiratori sanno, sta per uscire il suo quinto libro di ricetta, e finalmente, nella giornata di ieri, ha svelato quando succederà.

Il nuovo libro uscirà il 27 ottobre, quindi davvero tra pochissimi giorni, e Benedetta sul suo profilo Instagram, ha pubblicato anche la fotografia, facendo una divertente confessione.

Benedetta ha infatti dichiarato, che nella fotografia è stato usato Photoshop, con vicino una faccine che ride.

I commenti sono davvero moltissimi, ma tutti con complimenti e con la richiesta se sarà possibile incontrarla, quando firmerà le copie del libro.

Anche perchè, secondo noi, la copertina non è stata photoshoppata, come dice Benedetta Rossi, e voi cosa ne pensate?