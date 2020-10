Chiara Ferragni ha stupito i follower di Instagram mostrando una foto: si tratta dell’ecografia che mostra la piccola ‘baby girl’ in arrivo

La celebre influencer ha lasciato tutti i follower senza parole con una foto che ha pubblicato su Instagram. Il social che le ha regalato la consacrazione ed il successo, è stato anche lo scenario di importanti annunci nella sua vita privata. Che viene costantemente spettacolarizzata per il ruolo che si è creata insieme al marito Fedez ed il piccolo Leone, che è già una star del web. I ‘ferragnez’ ormai sono la coppia più seguita sui social, capaci con i loro gesti di indirizzare anche i comportamenti di milioni di giovani. Che si rivedono in loro e che cercano nella loro storia un’opportunità di riscatto. Se i ‘ferragnez’ sono arrivati al successo partendo da zero, allora tutti i giovani possono sperare di sfondare nel mondo degli influencer. Questo in sintesi il ragionamento che fanno gli aspiranti influencer, che ad oggi sognano la carriera dei loro idoli. La loro importanza social permette di diffondere tanti messaggi che soprattutto in questo periodo potrebbero valere tanto. Ed è proprio per questo motivo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto proprio a loro per far arrivare a tanti giovani appelli importanti. A partire dall’utilizzo della mascherina fino a quello di essere responsabili e di non sottovalutare un virus che sta tornando a far paura in Italia. Chiara Ferragni e Fedez hanno riposto presente all’appello di Conte, ed hanno provato a fare il loro in questo difficile momento. Ovviamente per loro e per Conte ci sono stati commenti di approvazione e critiche, come sempre accade quando si parla di personaggi politici e pubblici. In ogni caso i ‘Ferragnez’ stanno vivendo un periodo particolare della loro vita di coppia. Con l’arrivo di un secondo figlio che terrà compagnia a Leone. Nello specifico si sa che si tratta di una femminuccia, una sorella per Leone, con la famiglia che a breve crescerà di un’unità. Da tre a quattro, con gli annunci e le novità che sono arrivate per i fan sempre da Instagram. Che come detto all’inizio rimane la vita dell’influencer e del marito. Tutto viene anticipato via social, e per questo motivo non poteva mancare la foto dell’ecografia ai suoi follower. Con l’immagine della piccola che tra qualche mese farà compagnia al fratellino Leone. Immagini che sono state commentate con entusiasmo dalla stragrande maggioranza dei follower. Ma anche con critiche da qualcuno che ha ritenuto eccessive quelle immagini che tranquillamente si potevano evitare. “Ciao mia baby girl” ha scritto mamma Chiara, che insieme a Papà Fedez ed il piccolo Leone non vedono l’ora che possa arrivare insieme a loro. Una gioia anche per i fan della famiglia che hanno appreso con commozione la notizia.