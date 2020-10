Paola Di Benedetto, la seduta di yoga e pilates mostra le sue curve bollenti

Paola Di Benedetto ha mostrato le sue curve bollenti in un post che è stato molto apprezzato dai suoi follower di Instagram

La showgirl sta vivendo un periodo particolare della sua vita. Con la vittoria nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha preso il volo. Prima con la considerazione dei telespettatori che l’hanno ammirata per le doti caratteriali che ha mostrato e non solo per quelle fisiche. Poi con la sua storia d’amore con Federico Rossi, che dopo il lockdown è diventata stabile e seria se così si può dire. Con la convivenza della coppia che ha voluto mettere un punto importante nella loro relazione. Che desso sembra andare a gonfie vele. Ma torniamo alla nostra showgirl che comincia ad essere apprezzata anche nel mondo della comunicazione e non solo in quello dello spettacolo. La sua partecipazione ad un programma radiofonico su RTL102.5 è per lei motivo di soddisfazione ed orgoglio. Perché alla fine Paola Di Benedetto oltre ad essere una bellissima ragazza, con curve da capogiro che fanno sognare i suoi fan, è anche una brava e preparata nel suo lavoro. Così sembra agli inizi una carriera che lei vorrebbe portare avanti dopo i tanti sacrifici e la considerazione che si è guadagnata anno dopo anno. Sui social, ed in particolare su Instagram si diverte con i suoi follower. Facendo perdere spesso la testa agli ammiratori che non possono non tenere presenti le sue doti fisiche. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha messo in evidenza la sua passione per l’esercizio fisico e spirituale. Con lezioni di yoga e pilates che hanno in verità scatenato i follower. Infatti dalla foto che ha pubblicato sono arrivati molti complimenti per lei con like e commenti per la perfetta forma fisica ma anche per il décolleté che non è passato inosservato. Foto pubblicata sotto, per lasciare a voi i commenti.