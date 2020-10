Jessica Franceschetti: la bellezza veneta da un milione di follower conquista il web

Jessica Franceschetti è una web influencer vicentina molto apprezzata dai follower per le sue doti fisiche. Proviamo a conoscerla meglio

La bellezza vicentina è diventata un personaggio pubblico molto apprezzato dai follower. Che apprezzano le sue qualità fisiche che mette in mostra nei suoi post. Stiamo parlando di “Jessy”, la web influencer vicentina con la passione del calcio. Qualche anno fa la sua passione per il popolare sport le fece guadagnare le copertine dei maggiori quotidiani sportivi per via della sua abilità nel ‘palleggio’. Dote che mostrano di solito gli uomini, che si dilettano con gli amici. Ma “Jessy” è così, un maschiaccio dotato però di una bellezza straordinaria e di un fisico mozzafiato. Qualche anno fa ha provato a divertirsi inscrivendosi su Instagram. In varie interviste ha confessato che fu un amico a proporglielo. E così, quasi per gioco, oggi conta più di un milione di follower sulla sua pagina. Persone che la seguono ormai con passione e ne apprezzano le sue qualità.

Jessica Franceschetti ha mostrato in questi anni la sua passione per il calcio, che le ha fatto conquistare una certa popolarità nel mondo sportivo. Le sue presenze nelle trasmissioni calcistiche locali sono aumentate nel corso degli anni, così come la sua popolarità. Tanti i post bollenti, con foto e video che hanno raggiunto costantemente numeri importanti. Come detto qualche mese fa la web influencer ha raggiunto quota un milione di follower. Ma questo traguardo raggiunto non le ha fatto montare la testa. Infatti ai suoi ammiratori risponde sempre di rimanere la ragazza che era anche prima di diventare famosa su Instagram. I post che sta pubblicando in questi giorni stanno ottenendo come sempre dei numeri eccezionali. Con i follower che si dicono pazzi di lei, come al cospetto di un personaggio dello spettacolo o della televisione.