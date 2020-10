Rita Rusic senza limiti: sotto il giubbotto niente. I follower: “Meravigliosa”

Rita Rusic ha conquistato l’attenzione dei suoi follower di Instagram con l’ennesimo video che ha messo in evidenza la sua estrema sensualità

L’attrice ed ex modella ha catturato l’attenzione per l’ennesima volta. E lo ha fatto con uno dei suoi post bollenti che non passano per nulla inosservati. Al centro la sua forte sensualità e bellezza, armi che da sempre conquistano i suoi follower di Instagram. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sembra stia vivendo una seconda giovinezza. Per lei infatti il tempo sembra essersi fermato, e a 60 anni appare in tutta la sua forma smagliante. Bellezza e curve perfette, come detto, fanno perdere la testa ai suoi ammiratori del web. Che ormai la seguono con costanza e passione, aspettando tutti i giorni che possa postare una foto o un video da ammirare. Tanti sono stati proprio i video che riesce a condividere con i follower, che ne apprezzano come sempre i contenuti che propone. Sempre al centro dell’attenzione c’è il fisico asciutto ed una sensualità che non passa inosservata, con i fan che non hanno più parole per definire le sue performance sul web. Nell’ultima foto Rita Rusic è stata inarrestabile, con lo spot promozionale che ha avuto un effetto particolare sui suoi fan. Infatti il giubbotto che propone è bello, ma l’attenzione dei follower va su un particolare bollente che non passa inosservato. E si tratta dell’assenza dell’intimo sotto il giubbotto, con il gioco del vedo non vedo che fa impazzire i suoi follower. Che non perdono occasione per esprimere il loro gradimento a suon di like e commenti. “Sei meravigliosa” commentano i follower, che si definiscono in molti casi pazzi di lei e del suo fascino che rimane nel tempo. Il post lo abbiamo condiviso sotto, per darvi la possibilità di esprimere il vostro giudizio su un video che ha fatto il giro del web in pochi minuti.