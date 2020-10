Anna Tatangelo esplosiva per il nuovo spot. Follower senza parole: “Pazzesca”

Anna Tatangelo ha postato delle foro per un suo nuovo spot: follower senza parole per il suo fisico perfetto e le curve esplosive

La cantante ha stupito i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue doti fisiche. Che non passano inosservate. L’ex di Gigi D’Alessio sta vivendo un momento importante della sua carriera. Con tanti complimenti che le sono arrivati da parte dei suoi fan per la sua attività artistica. Insomma, non solo una bravissima artista stimata ed apprezzata. La cantante di Sora è anche una bellissima ragazza che riesce a far perdere la testa ai fan. Soprattutto su Instagram è considerata una star del web, per i numeri che mostra e le sue curve bollenti che lasciano senza parole. Tanti i post che ha pubblicato nelle ultime settimane che hanno infiammato il web. Dopo il ‘giallo’ di qualche giorno che ha riguardato il suo profilo Instagram – oscurato per manutenzione – è tornata alla carica. Con post che hanno messo in risalto la sua perfezione fisica ma anche la sua bellezza. Anna Tatangelo molto attiva sui social, soprattutto su Instagram la sua popolarità è forte, con i suoi follower che non si perdono una sua uscita o un suo post. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo è stata davvero esaltante per i suoi ammiratori. Che hanno espresso tutto il loro gradimento nei suoi confronti. In occasione di uno spot, ha mostrato il suo fisico che ha sbalordito i follower. Bella e sensuale, lo scatto ha evidenziato la sua perfezione. Un fisico scolpito e tonico e gambe in evidenza. Insomma, uno scatto da ammirare e che abbiamo postato sotto per rendervi partecipe del successo che ha avuto per i follower di Instagram. Tantissimi i commenti ed i like per lei, con il post che in pochi minuti ha raggiunto cifre record.