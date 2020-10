Elisabetta Canalis, il body trasparente mostra l’intimo: “Spettacolo assoluto”

Elisabetta Canalis sempre più protagonista sui social: la showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una foto bollente

La foto che ha postato sui social è stata ancora una volta irresistibile. L’ex velina ha mantenuto nel corso degli anni la sua popolarità, anche a distanza dalla sua ultima apparizione televisiva. Il suo fascino e la sua bellezza sono rimasti inalterati nel tempo, anche adesso che dalla sua vita negli Usa si dedica alla famiglia ed all’allenamento fisico. Le sue giornate sono caratterizzate da tanto sport ed allenamento, armi che le permettono di mantenere un fisico perfetto e delle curve mozzafiato. Della sua bellezza non si discute, un arma che è rimasta importante sin dalle sue prime apparizioni in televisione. Come detto la passione degli italiani nei suoi confronti non è mai svanita. Questo lo si può constatare su Instagram, con i post che la showgirl pubblica e che confermano dei numeri importanti, che la proiettano tra i personaggi più ambiti sul web. Il suo successo di questi mesi è stato davvero costante. Durante le settimane del lockdown tanti gli scatti che hanno mostrato la sua famiglia. Poi è arrivata l’estate e per lei sono stati tantissimi gli scatti postati su Instagram che hanno raccolto un successo clamoroso. Prima nella sua Sardegna, poi negli Usa ha fatto impazzire i follower. Con dei bikini mozzafiato e delle curve che di sicuro non sono passate inosservate.

Elisabetta Canalis è un personaggio amatissimo, non solo dagli italiani. Infatti anche dagli Usa arrivano per lei dei commenti di approvazione. Ma è dal nostro paese che le arrivano con costanza e passione i complimenti migliori. Possiamo tranquillamente affermare che la showgirl rimane una delle donne più conosciute nel panorama nazionale. La sua assenza dalla televisione è una scelta che non è stata mai condivisa dai fan. Adesso la sua vita negli Usa la costringe a dedicarsi unicamente alla famiglia. Lasciando ai post su Instagram il contatto con i suoi follower. Che rimangono numerosi e con tanta passione nei suoi confronti. Come detto tanti sono stati i suoi post bollenti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Foto e video che hanno lasciato il segno, con i like ed i commenti che che sono arrivati in numeri consistenti. L’ultimo in ordine di tempo è stato molto gradito dal pubblico di Instagram. Un body scuro e trasparente ha mostrato l’intimo indossato dalla showgirl. Un dettaglio bollente che ha infiammato i suoi follower che si sono scatenati in commenti e like alla foto. Che in pochi minuti ha raggiunto numeri importanti. Scatto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi. Un follower le ha scritto: “se avessi potuto ti avrei sposata!”. “E come darti torto”, ha risposto un fan alla simpatica affermazione.