Sabrina Salerno, l’allenamento mostra una scollatura da capogiro: “Che donna meravigliosa”

Sabrina Salerno ha postato una foto del suo allenamento in palestra: un dettaglio bollente non è sfuggito ai suoi follower di Instagram

La cantante ha sbalordito ancora una volta i suoi follower, con l’ennesimo post bollente che ha messo in evidenza le sue curve che fanno sognare. Non è la prima volta che riesca a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori, che arrivano anche dalla Spagna. Non solo nel nostro paese, anche all’estero hanno imparato ad apprezzare le sue qualità che tanto piacciono ai suoi ammiratori. Dalla scorsa primavera ad oggi, diciamo anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo come ospite di Amadeus, la sua popolarità è tornata forte. Con i follower che dopo qualche anno di sua assenza si sono accorti della sua bellezza e sensualità. Che a distanza di anni è rimasta la stessa. Come se per lei il tempo si fisse fermato, la bellezza ligure appare ancora oggi l’icona sexy degli anni novanta che ha fatto sognare milioni di fan e spettatori. Come detto anche oggi Sabrina Salerno è un personaggio amatissimo, e possiamo dire anche seguitissimo sui social. Tanti i post della cantante che hanno fatto il giro del web, con le sue curve che spesso sono state definite irresistibili dai suoi ammiratori. L’estate della cantante è stata ad alti giri, con bikini bollenti ed abbronzatura da capogiro hanno fatto perdere la testa ai follower. Anche nell’ultimo post per lei c’è stato un successo importante. La sua passione per l’allenamento fisico è risaputo. Così anche pochi minuti fa ha postato una foto che mostra le sue fatiche in palestra. Ma anche delle curve che non sono passate in secondo piano. La scollatura della cantante ha fatto sognare i follower, che non hanno risparmiato like e commenti per lei. Il post della cantante lo abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.