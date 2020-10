La famiglia è anche omosessuale, dice Bergoglio e Tiziano Ferro, sposato con Victor Allen, ringrazia

Tiziano Ferro ha ringraziato il Papa su Instagram: “mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre”

È vero che una parte del mondo cattolico, quella più conservatrice, ha avuto una reazione molto negativa alle parole del Papa. Nel documentario “Francesco” esibito alla Festa del Cinema di Roma, diretto dal regista Evgeny Afineevsky , il Pontefice afferma: “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”. E in seguito spinge per la creazione di una legge sulle unioni civili. In questo modo, prosegue, “gli omosessuali godrebbero di una copertura legale”. Papa Francesco avrebbe già difeso in passato norme di questo tipo. Ma non di certo in maniera così evidente.

E dopo le reazioni negative di quelli per cui l’apertura alle coppie omosessuali significherebbe la distruzione della Chiesa e la fine dell’Occidente per come lo conosciamo, arrivano anche le parole di soddisfazione, riconoscimento e gratitudine di chi si trova proprio nella situazione descritta dal Papa: persone omosessuali che sono in coppia, e non godono della “copertura legale” a cui accennava Francesco. Tra questi c’è Tiziano Ferro, dal 2019 sposato con Victor Allen.

Ferro, per ringraziare il Papa per la sua manifestazione, ha postato su Instagram un’immagine con le dichiarazioni del papa, accompagnate da un messaggio di ringraziamento: “La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre”.

Il messaggio del cantante è accompagnato da un passo del Vangelo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”. Così Tiziano Ferro mostra l’altra faccia del Vangelo, più comprensivo e inclusivo. Anche Vladimir Luxuria si era manifestata con un ringraziamento al Papa, che “aprono le porte della Chiesa, e sono anche un ponte di dialogo, nonchè un gesto di coraggio, di comprensione, di inclusione e di amore”. Per la Parlamentare, quanto detto da Bergoglio è la prova che “esistono ancora uomini capaci di fare rivoluzioni umane”.