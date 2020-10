La contessa è stata “smascherata” per uno scherzo degli autori e ora rischia di essere mandata via dalla casa di Cinecittà

Nuove polemiche per Patrizia De Blanck , che ora rischia sul serio la squalifica dal Grande Fratello Vip. Sappiamo che De Blanck è incontenibile! Non la manda mai a dire la Contessa e forse nipote di Mussolini. Il suo modo esplosivo e verace piace molto a tante persone, perché la rende quel misto di genuinità e autenticità che fa simpatia. Ma lei rischia di farsi anche tanti nemici quando decide di sparare a zero. Settimane fa era toccato a Tina Cipollari a cui De Blanck aveva dato della “stronza”. E non molto tempo dopo, a essere preso di mira era stato Tommaso Zorzi. Quella della Contessa non era stata una offesa rivolta direttamente a lui – come invece era successo alla Cipollari – ma lei aveva usato un termine omofobo parlando dell’influencer, dichiaratamente gay. Già allora de Blanck aveva rischiato di brutto la permanenza nella casa di Cinecittà. E forse, rendendosi conto del suo grande errore, e impaurita di fare la stessa fine di Fausto Leali, che è stato squalificato per delle frasi razziste, la Contessa si è chiusa in un silenzio tombale. Anche se non è arrivata a scusarsi con Zorzi.

E ora, anche se tutto questo fa parte del passato, la De Blanck rischia sul serio di essere mandata via dalla casa di Cinecittà. Vediamo insieme cosa è successo.

Gli autori del programma hanno voluto fare uno scherzo ai concorrenti, e hanno detto a Pierpaolo Pretelli che l’orologio del forno – quello che regola la vita di tutti all’interno della casa – indicherebbe l’ora sbagliata. Vale a dire che, da sempre, sarebbe indietro di due ora. L’ex velino, già fuori dal confessionale, lo ha raccontato a Enock Barwuah. Questi, cadendo nel gioco del telefono senza filo, è corso a raccontarlo a De Blanck, suggerendole di andare a dormire perché era tardi. Adua Del Vesco , a cui non è sfuggita la cronologica sentenza, ha esclamato spaventata: “Ma quindi oggi abbiamo pranzato alle 5? Allora tutti i giorni abbiamo fatto le cose in ritardo? Eppura non mi sembrano le 2 di notte, è assurdo, ma ci conviene andare subito a dormire” ha concluso l’attrice, incredula.

E quindi, il colpo di scena: la De Blanck ha confessato al fratello di Mario Balotelli che l’ora era quella giusta. E lo sapeva perché aveva portato da casa un orologio personale. Cosa che è assolutamente vietata dal regolamento del programma. E ora, cosa succederà all’amatissima Contessa? Sarà davvero squalificata per aver violato il regolamento? Lo scopriremo a breve.