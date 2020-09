GF Vip, Patrizia De Blanck incontenibile insulta Tina Cipollari

Senza freni la Contessa Patrizia De Blanck, che lancia le sue nuove frecciate dal giardino della casa del Grande Fratello Vip. La vittima questa volta? L’opinionista Tina Cipollari.

Non si stanca di far parlare di sé l’irrefrenabile Patrizia De Blanck. Già qualche giorno fa Il giornalista Gian Gavino Sulas, nello studio di Live-Non è la d’Urso, aveva riportato De Blank alle prime pagine dei siti di gossip, dichiarando che la Contessa – il cui titolo nobiliare è fortemente messo in dubbio – sarebbe nipote diretta di Benito Mussolini.

Questa volta invece De Blanck è stata protagonista di un vero e proprio insulto nei confronti della Cipollari. La scena è stata molto breve ed è avvenuta nel giardino della casa del GF Vip, dove Patrizia De Blanck chiacchierava tranquillamente con gli altri coinquilini. Fino a quando qualcuno ha tirato fuori l’idea che la Contessa partecipasse al programma Uomini e Donne, per poter trovare lì la sua anima gemella. Poteva essere una semplice provocazione, ma il fatto è che De Blanck non ha voluto saperne. Non sono ha dimostrato poco interesse per il dating show di Maria De Filippi, ma ha anche detto che non faceva per lei. “Mi vedi là in mezzo? Non ci andrò mai, ma per carità. Quelli non sono programmi per me, io posso vederli da fuori e infatti li guardo, ma non è cosa che fa al caso mio”, ha affermato davanti ai suoi compagni. Una delle ragioni per cui De Blanck non parteciperebbe mail al programma? Proprio perché c’è Tina Cipollari: “A quella stronza…no quella lì”, ha aggiunto. L’offesa è stata subito notata dai followers e sui social i commenti ironici non si sono fatti attendere. Le due donne si conoscono pure, avendo lavorato insieme ad Antonella Clerici nel suo programma Il Ristorante. Patrizia De Blanck è solita mandare frecciate alle donne dello spettacolo. E questa volta non si è tradita. Forse però la Cipollari non se ne starà buona e zitta.