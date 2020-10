GFVIP: Myriam Catania smentisce, “Elisabetta Canalis ha interpretato male!”

Vediamo insieme che cosa sta succedendo e cosa c’è di vero sulla proposta di matrimonio ricevuta da Myriam Catania al GF Vip.

Lei è stata una inquilina molto apprezzata, stiamo parlando di Myriam Catania, che ha da poco abbandonato la casa, perdendo al televoto.

Vediamo insieme che cosa è successo alla sua proposta di matrimonio.

GFVIP: Myriam Catania non è vero nulla sulla proposta di matrimonio

Tutti speravano per la bellissima e bravissima attrice Myriam Catania, il grande giorno, dopo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del grande fratello.

Myriam è felicemente fidanzata con Quentin Kammermann, ed era sembrato che durante la sua permanenza il suo compagno avesse fatto una proposta tramite un megafono.

Ma durante una recentissima puntata del programma condotto dalla signora di canale 5, ovvero Barbara D’urso, in Live non è la D’Urso, Quentin ha dichiarato che non è stato lui a fare la proposta a Myriam.

Ed ha continuato dicendo, che non sarebbe una persona che fa queste dichiarazioni con un megafono.

Tutta la storia di questa proposta di matrimonio, molto probabilmente è nata solamente da un equivoco.

Elisabetta Canalis, ha interpretato male le parole pronunciate da Quentin, ma per Myriam, all’interno della casa, in futuro sicuramente non mancheranno i fiori d’arancio.

Ed ha anche raccontato che il suo sogno darebbe una bella festa sulla spiaggia con tutte le persone a lei più care.

E voi cosa ne pensate di questo piccolo fraintendimento tra Quentin e Myriam? Secondo voi è davvero andata così?