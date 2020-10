Benedetta Rossi il marito dichiara: “Sta inquinando tutto!”-FOTO

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ore, a casa di Benedetta Rossi, e per quale motivo il marito ha affermato questa frase.

Lei è la food blooger per eccellenza, stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi, che in queste ultime ore sta facendo preoccupare il suo pubblico.

Vediamo insieme che cosa è successo.

Benedetta Rossi il marito dichiara: “Sta inquinando tutto!”

Una delle maggiori food blogger è lei, Benedetta Rossi, che tramite il suo profilo social di Instagram, tiene costantemente aggiornati i suoi fan su quello che succede in casa.

Come sappiamo, ha da pochissimo annunciato l’uscita del suo nuovo libro, il quinto, che avverrà il 27 ottobre.

Ma in classifica su Amazon è già ai primi posti come prevendita, un fatto davvero incredibile.

Ma torniamo alle storie che ha pubblicato in queste ultime ore, dove è successo qualcosa di davvero particolare.

Possiamo infatti vedere Benedetta seduta a terra, con vicino a lei il piccolo Cloud, che ormai non è più tanto piccolo, perché pesa ben 17 chili.

Vicino a loro c’è la sagoma disegnata, come se ci fosse stato un incidente, ed è intervenuta la polizia scientifica.

Cloud è intento a mangiare il suo finocchio, e nel mentre assiste alla scena il marito Marco che dichiara le seguenti parole:

“Stai inquinando tutto!”

Riferendosi, in modo scherzoso alla scena del crimine vicino a loro, quindi tutto tranquillo come sempre, ma ci permette sempre di avere un sorriso anche in momenti particolari come quelli che stiamo vivendo.

A voi piace Benedetta Rossi come food blogger? Avete mai rifatto alcune sue ricette? Vi piacciono come coppia Benedetta e Marco?