Vediamo insieme che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia, tra Elisabetta e Tommaso, dopo un video di Matilde Brandi.

La casa del grande fratello è sempre al centro dell’attenzione di molti, per via delle dinamiche molto attive al suo interno.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore.

GF Vip: furiosa lite tra Elisabetta e Tommaso e volano anche parole grosse

Come sappiamo, ieri sera c’è stata una nuova puntata in prima serata, del Grande Fratello Vip, dove sono successo molte cose, ma una in particolare ha fatto riscaldare gli animi.

LEGGI ANCHE —-> LELE MORA E LA FRASE SCONCERTANTE SU BELEN RODRIGUEZ: “SI VEDE CHE HAI BISOGNO DI QUELLA COSA”

Stiamo parlando di un video che ha inviato Matilde Brandi, che è stato eliminata la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip.

Matilde, nel suo messaggio ha inviato belle parole, per quelli che erano suoi amici all’interno della casa, ma per le persone con il quale non andava d’accordo, certo non ha fatto uguale, e stiamo parlando di Maria Teresa, Guenda, Stefani e Tommaso.

Le parole detta dalla bravissima Showgirl, hanno fatto litigare in modo davvero molto acceso e colorato, Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi.

LEGGI ANCHE —-> JASMINE CARRISI SU INSTAGRAM DICHIARA: “CHE COSA STA SUCCEDENDO?”

Tommaso ha detto che Elisabetta parlava bene di Matilde solamente perché è “Para..la”, e difronte a queste parole la Gregoraci ha perso le staffe.

Tommaso è stato attaccato in modo davvero importante, e nella casa non si respira sicuramente una buona aria.

Passando a Guenda, Matilde ha dichiarato che vive nel riflesso della mamma, Maria Teresa e della sua notorietà, e che dovrebbe fare altro per emergere.

Per quanto riguarda, poi Stefania, secondo Matilde, ha sacrificato una amicizia solamente per il Grande Fratello, ed il suo gioco.

Per Maria Teresa, sempre secondo l’eliminata, ha un copione che sta recitando alla perfezione che si era scritta prima di varcare la soglia.

Ma torniamo alla lite, dove si sono usate anche parole pesanti, tra Elisabetta e Tommaso, dove la prima ha detto che non parlerà male di Matilde perché si vogliono bene.

Secondo voi, nella casa del grande fratello vip, si continuerà a respirare un’aria pesante ancora per un po’? Oppure già oggi Elisabetta e Tommaso si chiariranno?