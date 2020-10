Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente, la bellissima Jasmine Carrisi, sul suo profilo social di Instagram.

Lei è la bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, stiamo parlando ovviamente di Jasmine Carrisi.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, di particolare.

Jasmine Carrisi su Instagram dichiara: “Che cosa sta succedendo?”

La figlia della coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso, ovvero Jasmine Carrisi, è super conosciuta ed amata su Instagram.

Durante il periodo del lockdown, ha anche scritto diverse canzoni, ed una di queste è stata pubblicato, riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

La canzone si chiama “Ego” ed ovviamente non è nello stesso stile musicale del padre, ma è qualcosa di molto moderno, che è stato apprezzato dai giovani.

Jasmine, a breve, poi la potremmo vedere insieme al padre come giudice del programma musicale The Voice.

Ma torniamo al suo profilo social su Instagram, dove ha pubblicato una fotografia con una particolare didascalia vicino.

Nella foto, possiamo vedere Jasmine, con i capelli biondissimi, che somiglia sempre di più a mamma Loredana Lecciso, ed indossa la mascherina, lasciando intravedere solamente il suo sguardo.

Nella didascalia possiamo leggere in inglese, una frase dove lei stessa chiede che cosa sta succedendo, ma in molti, nei commenti, le hanno fatto solamente tanti complimenti per la sua bellezza.

E voi a cosa pensate fosse riferita questa frase che ha scritto Jasmine Carrisi vicino alla fotografia? Siete curiosi di vederla al fianco di Al Bano come giudice di un talent show musicale?