Vediamo insieme che cosa è successo nella serata di ieri, con il ballo di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle.

La coppia super amata e seguita, formata da Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, nella serata di ieri ha fatto un ballo davvero particolare, lasciando tuti a bocca aperta.

Vediamo insieme cosa è successo.

Elisa Isoardi stuzzicata da Mariotto: “Quei movimento sul letto…sei esperta!”

Come sappiamo, in questa settimana c’è stato un infortunio per la bella Elisa Isoardi, ed il suo compagno di ballo Raimondo Todaro.

La bella presentatrice televisiva, ha avuto un infortunio, e le hanno fatto una fasciatura allo zinco, e le hanno dato le stampelle.

Ma ovviamente, la coppia, è riuscita ad eseguire un ballo che poteva andare bene, e che ha lasciato tutti senza parole, e per qualcuno anche un po’ di invidia.

Il giudice di ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, ha infatti dichiarato, una volta finita la particolare esibizione, le seguenti parole:

“Mi fate provare un’invidia nera. Perché si vede, si percepisce, si sente. In quei movimenti sul letto sei esperta”

Anche per l’altro giudice, Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato che loro erano l’unica coppia in gara che effettivamente non hanno ballato, ma che ha lasciato tutti senza parole, perché sono una vera e propria coppia.

Come sappiamo al momento, il problema alla caviglia di Elisa è ben persistente ed invadente, ma speriamo che per la prossima settimana sia migliorata.

Ovviamente accanto a lei c’è sempre Raimondo Todaro, che l’aiuta in tutto e per tutto, e come abbiamo visto in vari video, l’ha anche accompagnata alla visita dal medico.

A voi piace la coppia formata da Raimondo Torado ed Elisa Isoardi? Secondo voi saranno una coppia anche nella vita?