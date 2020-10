GFVIP: Patrizia De Black nasconde un oggetto proibito nella casa

Vediamo insieme che cosa ha portato Patrizia De Blanck nella casa, che era proibito, ma il Grande Fratello l’ha scoperta.

Il programma dove i suoi inquilini sono all’interno della casa 24 ore su 24 è quello del grande fratello, dove ogni giorno succede sempre qualcosa di particolare.

Vediamo insieme che cosa è successo a Patrizia De Blanck, per un qualcosa che non poteva portare nella casa.

GFVIP: Patrizia De Blanck nasconde un oggetto proibito nella casa

Tutti gli inquilini all’interno della casa del grande fratello, hanno una loro peculiarità, ma una donna molto amata ed apprezzata è la contesse Patrizia De Blanck.

Con le sue storie e la sua vita riesce sempre ad attirare l’attenzione su qualcosa, ma questa volta è successo qualcosa di particolare, perché ha portato all’interno della casa un oggetto non consentito.

Come sappiamo, tutti gli inquilini della casa, non possono portare nessun oggetto che possa in qualche modo connetterli con il mondo al di fuori della casa.

Ma la contessa Patrizia De Blanck, sembra aver infranto questa regola, portando con se un oggetto vietato.

Ha provato a nascondere questo oggetto, ma mentre stava parlando con Enock, Patrizia ha indicato l’ora precisa, ovvero le 00.20

Inizialmente, ha pensato che la Contessa stesse scherzando, ma poi ha capito cosa succedeva, e Patrizia poi gli ha mostrato l’orologio che aveva nascosto nella sua valigia.

Ovviamente, il tutto è stato ripreso dalle telecamere, e probabilmente il Grande Fratello prenderà un decisione in merito all’accaduto.

In precedenza, la contessa, durante una lite con Tommaso Zorzi, gli ha tirato una bottiglia contro, ed il popolo di internet ha richiesto la squalifica della contessa.

Dobbiamo attendere quindi i prossimi giorni e vedere che cosa deciderà la produzione del Grande Fratello Vip.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto con la Contessa Patrizia De Blanck? Chiedete anche voi la squalifica oppure no?