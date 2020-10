Vediamo insieme che cosa cambierà a brevissimo nel programma condotto da Maria De Filippi, per quanto riguarda alcune regole.

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, è davvero molto amato ed apprezzato.

Vediamo insieme quale regole lo cambieranno completamente.

Uomini e Donne: Arriva una nuova regola che cambia tutto il programma!

Come tutti sappiamo, anche il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ha subito varie modifiche.

Come prima cosa è stato unito il trono classico a quello over, ma anche tutta la scenografia del programma si è dovuta modificare.

Per quanto riguarda le riprese che vengono fatte fuori dallo studio, Maria ha deciso che se non ci sono situazioni interessanti, non le manda in onda.

Ma sembra che le modifiche al programma non siano terminate, vediamo insieme qual’è la nuova decisione.

Dalla scorsa settimana, corteggiatori e dame, non potranno baciarsi di fronte alle telecamere, e non potranno togliersi la mascherina mai.

In precedenza, se veniva fatto era sotto la responsabilità di chi eseguiva il gesto, ma adesso cambia tutto nuovamente.

La notizia è apparsa su Il Vicolo delle News, un sito che si occupa di comunicare le anticipazioni del programma e vari news in generale.

Per quanto riguarda i corteggiatori senior, potranno avere un po’ più di libertà di movimento.

In molti si chiederanno per quale motivo, che spieghiamo subito, queste esterne sono fatte nel loro privato.

Maria, quindi, vuole dare il buon esempio, in un momento così particolare per il nostro paese, dato il continuo aumento dei nuovi casi di Coronavirus.

E voi cosa ne pensate di questa decisione intrapresa da Maria De Filippi nel programma super seguito Uomini e Donne?