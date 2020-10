Giulia De Lellis e Andrea Damante: il botta e risposta che conferma la rottura definitiva

Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono arrivati al capolinea della loro storia: lui a Verissimo attacca, lei subito risponde su Instagram

I “Damellis” sembrano essere arrivati al capolinea della loro storia. E stavolta per davvero. Dopo il periodo estivo la loro relazione è tornata in crisi, fino ad arrivare alla rottura che ha creato tanto clamore soprattutto perché si è scoperto nei giorni scorsi di una possibile nuova relazione per l’influencer. Il nome è quello di Carlo Beretta, che tra l’altro è un amico di Andrea Damante. Oggi l’ex tronista è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E una volta per tutte ha voluto confermare la rottura con l’influencer e dire come realmente stanno le cose. Quando la Toffanin ha parlato di Carlo Beretta la situazione è diventata per qualche minuto incandescente. Infatti si tratta di un amico di Damante, a tal punto che questa estate i due amici avevano diviso persino l’appartamento a Forte dei Marmi. A questo punto il sospetto di Damante è che i due abbiamo cominciato la loro amicizia e relazione proprio in quei giorni. Insinuazioni forti che in ogni caso hanno confermato la rottura dei “Damellis” che hanno messo una pietra definitiva sulla loro storia. Il nome di Carlo Beretta era circolato qualche giorno fa con lo stupore generale in quanto il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva parlato anche di presentazione alla famiglia di lui dell’Influencer. Facendo capire che la relazione era abbastanza avanti. Cosa che avrebbe stupito anche Damante. In ogni caso, quasi in contemporanea alle parole di Damante in televisione, da Instagram è arrivata la risposta di Giulia De Lellis, che ha respinto al mittente ogni accusa con la frase: “Sono molto serena e tranquilla, con la coscienza pulita si può fare tutto”. Frase che conferma in ogni caso la loro rottura, con la delusione dei fan della coppia che sperava in un ennesimo colpo di scena.