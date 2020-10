Federica Panicucci si racconta: “Arrivo agli obiettivi escludendo i piano B”

Federica Panicucci si è raccontata in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, parlando del suo libro “Il coraggio di essere felici”

La conduttrice ha raccontato tanti episodi del suo passato che sono contenuti anche nel libro da poco uscito, e che sta ottenendo un discreto successo anche dalle vendite online. Si tratta di un libro “motivazionale ed ispirazionale” come l’autrice stessa lo ha definito. Nell’intervista sono stati toccati tanti temi, in primo luogo quello della scelta del titolo del testo. “Il coraggio di essere felice” perché secondo l’autrice spesso non viviamo la vita che avevamo sognato. Per renderci felici bisogna attuare un cambiamento ed avere la consapevolezza di voler cambiare lo stato delle cose. E questa presa di coscienza che sta alla base di tutto. Poi per la conduttrice serve uno spirito positivo, con la personalità che permette di arrivare al raggiungimento dei risultati che ci si deve prefiggere nella vita. Come farlo? Per il volto storico della televisione italiana è semplice. Bisogna volere a tutti i costi raggiungere un determinato fine, ed attuare un piano. Ma non ci dovranno essere delle alternative, per lei non devono esistere i cosiddetti Piano B. Solo piano A e lavorare anche con la positività mentale per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Federica Panicucci è un personaggio molto amato della televisione italiana. La sua popolarità è cresciuta anche sui social, con i suoi post che raggiungono numeri importanti anche sul web. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera ha parlato anche di alcuni obiettivi che si era prefissata nel tempo, nel corso degli anni. Come per esempio quello della casa con terrazza a Milano. La vedeva tutti i giorni passando per andare a lavoro. “Un giorno mi piacerebbe che fosse casa mia” pensava tra se ogni volta che la vedeva. E così a distanza di anni quella casa che ha sempre desiderato è diventata veramente casa sua.