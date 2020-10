Cecilia Rodriguez, la vestaglia mostra le sue curve: “Bellissimo vederti così”

Cecilia Rodriguez ha infiammato il web con un post che ha messo in risalto un suo particolare fisico bollente non sfuggito ai follower

La sorella di Belen ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue doti fisiche, ma anche la sua bellezza e sensualità. Dopo un estate travagliata per questioni sentimentali, adesso sembra tranquilla e serena dopo il recupero del rapporto con Ignazio Moser. I mesi estivi li ha trascorsi in solitudine, ma anche con la sorella Belen in giro per le bellezze dell’Italia. Un estate molto strana per lei non solo per la rottura con Ignazio, ma anche per l’emergenza Coronavirus che ha permesso a tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione di rimanere nel nostro paese anche nel periodo di vacanza. Nelle scorse settimane ha avuto la riconciliazione con Ignazio per la felicità dei fan di entrambi. C’è da dire che la bellezza argentina è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo, ma anche da quello dei social. Infatti i suoi post spesso ricevono piogge di like e di commenti che esprimono tutto il gradimento dei follower. Che non resistono alla tentazione di lasciare un complimento sotto le foto che pubblica e che spesso mettono in risalto le sue curve. Anche l’ultimo post è stato non per deboli di cuore, con una vestaglia che ha messo in evidenza il fisico perfetto ed una sensualità che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Bellissima ed abbronzata, mani nei capelli e volto rivolto al sole, uno scatto che ha ottenuto un successo clamoroso sin dalla sua pubblicazione. Con i numeri che hanno mostrato il gradimento da parte dei follower. Uno scatto che ha mostrato l’estrema bellezza di Cecilia Rodriguez e che riproponiamo sotto, lasciando come sempre a voi i commenti.

https://www.instagram.com/p/CGuUioRJmAm/?utm_source=ig_web_copy_link