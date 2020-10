Diletta Leotta ha fatto una confessione ai suoi follower che hanno risposto con entusiasmo al suo messaggio: “Per te siamo pronti a tutto”

La giornalista ha stuzzicato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. Personaggio pubblico molto seguito per il lavoro che svolge, la siciliana è una delle donne più amate dagli italiani. Che impazziscono per le sue doti fisiche che non passano inosservate. Tanti gli apprezzamenti nei suoi confronti dei fan sia nelle sue uscite televisive che sul web. Infatti è su Instagram che la giornalista e conduttrice riesce a dare il meglio di se, mettendo in evidenza quelle doti fisiche che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Non è un caso che il suo profilo Instagram risulti tra quelli più cliccati, con i follower che hanno toccato quota 7,1 milioni. Un numero importante e che fotografa perfettamente la sua notorietà raggiunta in questi ultimi anni. Dalla fine della sua esperienza a Sky la giornalista ha avuto un grandissimo seguito, cominciato proprio con la trasmissione calcistica che seguiva per la tv satellitare sulla serie B. Un appuntamento fisso per gli abbonati che hanno fatto registrare un vero boom per un programma che in fin dei conti non raccontava la massima serie calcistica.

Diletta Leotta è diventata un vero personaggio pubblico. Amato e seguito con passione dai telespettatori di Dazn. Ma è sui social che la giornalista e conduttrice riesce a dare il meglio di sé. Tanti sono per lei i post che mettono in risalto la sua estrema bellezza e sensualità. Con le curve spesso in evidenza che mettono il web in subbuglio. Tanti i post che ottengono un successo clamoroso e che raggiungono numeri record, che sono degni di influencer di successo. Per tutta l’estate la bellezza siciliana è stata al centro dell’attenzione, ma anche del gossip per via della fine della relazione con il pugile Daniele Scardina. Una rottura che ha fatto rumore, così come i suoi post bollenti in bikini che hanno fatto il giro del web. Nell’ultimo post la giornalista ha giocato con i follower, cosa che le accade spesso durante la settimana. Stavolta ha postato una foto che ha messo in evidenza le sue doti fisiche, giocando sul fatto che è costretta a svegliarsi spesso presto al mattino. “Sono quel tipo di persona che si alza alle 7 ma si sveglia a mezzogiorno 😴😂”. Post che anche stavolta ha catturato l’attenzione dei follower che hanno risposto in massa, anche in modo ironico. Qualcuno si è detto pazzo di lei ed ha risposto: “Per te mi alzerei anche all’alba”. Scatto che abbiamo pubblicato sotto, a voi anche stavolta i commenti, dopo quelli entusiasti arrivati sul web.