Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini annuncia in diretta che i tre nuovi concorrenti, tanto attesi dal pubblico, dovranno aspettare per fare l’ingresso nella casa di Cinecittà. E la causa è molto seria.

Alla casa più spiata degli italiani non mancano mai i colpi di scena. Che normalmente arrivano dall’interno, come è giusto e anche ovvio che sia, considerando che stanno praticamente isolati. Ma questa volta il durissimo colpo arriva da fuori. O per meglio dire: da persone che dovevano entrare a far parte della grande famiglia gieffina, e invece ora non potranno più accedere alla casa di Cinecittà. Parliamo dei tre nuovi concorrenti della quinta edizione che, al contrario di quanto aveva promesso più volte il conduttore Alfonso Signorini, non hanno fatto il loro ingresso nella casa. Ma Signorini è più che giustificato per questa sua scelta dell’ultimo momento. La causa infatti di questa decisione è molto grave: un sospetto caso di Coronavirus. La notizia ha allarmato non poco i gieffini, che temono qualcosa di grave relazionato al virus.

Ecco la ricostruzione dei fatti.

Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma sarebbero dovuti entrare nella casa proprio ieri 26 ottobre. Signorini però ha avvisato che l’ingresso non è stato possibile, per un caso sospetto di positività. “Pochi minuti prima dell’inizio della diretta di questo programma, ha detto Signorini, abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre vip che questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa”. Il conduttore ha però garantito che ci sarebbero stati successivi controlli medici. Il pubblico, decisamente deluso dalla notizia, dovrà attendere.

E chi sarebbe la persona positiva? Stando alle pagine di Giornalettisimo, la donna che è risultata positiva è Selvaggia Roma. E quindi al momento tutto bloccato, e nuovamente quarantena. Il pubblico dovrà aspettare per vedere rimessa in discussione gli equilibri della casa, che sarebbero stati, di sicuro, sconquassati dalle new entries.