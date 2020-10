Vediamo insieme che cosa succede in queste ultime ore, che ha messo in agitazione la casa del GF Vip, per un caso di positività al Covid.

Come sappiamo i concorrenti della casa del Grande Fratello, sono sempre sotto controllo, ma nelle ultime ore è arrivata una particolare notizia.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

GF VIP: L’inquilina che ha contratto il Coronavirus è lei, tutte le info

Come sappiamo tutti, nella casa più spiata d’Italia ci dovevano essere tre nuovi ingressi, ma così non è stato.

Uno di questi era Stefano Bettarini, che ha comunicato che avrebbe varcato la soglia del GF con un video su Instagram.

Ma non doveva essere solo, perché insieme a lui dovevano entrare anche due donne bellissime, stiamo parlando di Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

Ma pochissime ore prima della consueta diretta del lunedì, con Alfonso Signorini è successo qualcosa di strano.

Come sappiamo, i concorrenti, prima di entrare nella casa del grande fratello vengono sottoposti a vari tamponi, per verificare se sono positivi al Coronavirus.

Gli sono stati fatti 3 tamponi ad ogni nuovo partecipante, quindi un totale di nove, e prima di entrare vendono sottoposti a quarantena di 14 giorni in albergo, senza avere alcun tipo di contatto con nessuno.

Ma qualcosa non è andato come doveva essere, perché lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato che non sarebbero entrati per un caso sospetto di Coronavirus, senza fare il nome.

Ma stando alle pagine di Giornalettisimo, la donna che è risultata positiva , è Selvaggia Roma, quindi al momento tutto bloccato, e nuovamente quarantena.

Nella puntata che andrà in onda venerdì ci dovrebbe essere l’ingresso di Paolo Brosio, che ha superato il Coronavirus, insieme a Bettarini e alla Salemi.

Per il momento niente è certo, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello.