Vediamo meglio insieme che cosa è successo alla show girl Elena Morali che è stata derubata, e tutto quello che ha dichiarato.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo molto amata, stiamo parlando di Elena Morali, ma in questi giorni di festa è successo qualcosa di davvero spiacevole.

Elena, infatti, ha dichiarato di essere stata derubata, ma vediamo meglio insieme.

Elena Morali è stata derubata e dichiara: “Sono a pezzi! ecco cosa è successo”

La bellissima Elena Morali, nelle ultime ore ha dichiarato un fatto che le è capitato davvero molto spiacevole, è stata vittima di un furto, nel centro di Roma.

Il tutto è successo ieri, ed Elena ha deciso di raccontarlo oggi, ed ha dichiarato tutto tramite il suo profilo social di Instagram, tramite le stories.

Le parole della bellissima Showgirl sono state proprio le seguenti:

“Mi sento così a pezzi, dovrebbe essere un periodo bello, sotto Natale gioioso avevo appena lavorato stavo tornando dai miei amori e invece”

Io tutto è successo mentre stava facendo le ultime compere per natale, ed aveva lasciata parcheggiata la macchina vicino al Palazzo Fendi.

Al suo interno aveva lasciato lo zaino e le chiavi di casa, ed altri effetti personali, ma quando è ritornata alla macchina, ha trovato il vetro rotto, ed ha visto che mancavano gli oggetti al suo interno.

Elena, ha continuato dichiarando, che ovviamente dovrà cambiare anche la serratura di casa, ed è davvero dispiaciuta per quanto successo, e si chiede se qualcuno avesse sentito qualcosa, come mai non ha fatto nulla.

Lo sfogo sulle stories di Elena termina con queste parole:

“Gli auguro di spendere soldi solo in medicine. Tutta questa situazione porta a stare male anche mentalmente. Ora penso solo che mancano pochi giorni per mandarti davvero a fanc***o 2020”

Sicuramente una giornata da dimenticare per la bellissima Elena, in un periodo già davvero molto complicato per tutti.

Voi cosa ne pensate dello sfogo avuto da Elena sulla sua pagina Instagram? ha fatto bene a condividere con i suoi follower quanto le è accaduto?