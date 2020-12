Caterina Balivo su Instagram: “Ammetto, non sono mai riuscita ad aspettare”

Caterina Balivo ha fatto una confessione ai suoi follower a poche ore dall’inizio delle festività natalizie. Scopriamo cosa ha dichiarato

La conduttrice è molto attiva nell’ultimo periodo su Instagram, con tanti post che invitano alla riflessione ed alla discussione. Anche in questi giorni particolari di emergenza Coronavirus e di avvicinamento alle festività natalizie, la bellezza partenopea non ha mancato di stuzzicare i suoi ammiratori. Che hanno preso d’assalto i suoi post sia per le evidenti qualità fisiche che per i temi che ha trattato. Che sono come detto quasi sempre di interesse pubblico. Tante le parentesi sull’emergenza che ormai da quasi un anno ha colpito il nostro paese ed il mondo. Con la sua decisione di abbandonare per il momento il mondo della conduzione e della televisione per dedicarsi agli affetti ed alla famiglia. Una decisione che per la verità non è stata presa benissimo dai suoi fan che spesso sotto i post che pubblica la esortano a tornare sui suoi passi. Ma al momento la sua decisione appare irremovibile.

Caterina Balivo nelle scorse ore ha postato una foto con la suocera, che all’inizio ha dato l’illusione ai follower di essere una polemica sottile contro la signora Mirella. Che invece ha poi elogiato affermando di essere una grande donna, che tra l’altro trascorrerà le festività natalizie con lei e la sua famiglia. A proposito di Natale, la conduttrice ha postato anche una nuova foto che ha risaltato la sua passione per il Natale, nonostante il periodo non bellissimo. “Lo ammetto: non sono mai riuscita ad aspettare il 25 per aprire i regali… Nelle mie stories ne vedrete un po’. E voi riuscite ad averli tutti sotto l’albero e a scartarli solo il giorno di #Natale? 😂 #caterinabalivo #caterinasecrets“. Una confessione che ha mostrato la sua voglia di vivere intensamente queste feste e soprattutto i regali che si ricevono e si fanno. Cosa ne pensate di questo post della famosa conduttrice?